ATR et Fly91 renouvellent leur contrat global de maintenance pour huit ans

Article publié le 12 février 2026 par David Dagouret

Partenariat renforcé en Inde : ATR et la compagnie régionale Fly91 signent un accord global de maintenance (GMA) de huit ans. Ce contrat stratégique accompagnera l'expansion de la flotte d'ATR 72-600 et garantira une performance opérationnelle optimale.

ATR et Fly91, l’une des plus récentes compagnies aériennes régionales indiennes, ont signé un accord mondial de maintenance (Global Maintenance Agreement – GMA) d’une durée de huit ans, renforçant ainsi la solide collaboration établie depuis le lancement de la compagnie en 2024. Fly91 exploite actuellement quatre ATR 72‑600, avec deux appareils supplémentaires attendus début 2026. Ce nouvel accord est conçu pour accompagner cette nouvelle phase de croissance, alors que la compagnie poursuit l’expansion de sa flotte.



Fly91 est cliente du GMA depuis mai 2024, bénéficiant d’un ensemble complet de services de support incluant la location d'un stock déporté de pièces de rechange (On Site Sock ou Lease Stock), l’échange standard et la réparation des équipements remplaçables en ligne (Line Replaceable Units – LRUs), ainsi que la disponibilité et les services de maintenance des hélices. Après près de deux années d’exploitation, et avec une utilisation des appareils dépassant 2 500 heures de vol par an, la compagnie a décidé de faire évoluer le périmètre de son contrat afin de sécuriser une visibilité des coûts à long terme et d’optimiser la performance opérationnelle à mesure que sa flotte s’agrandit.

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