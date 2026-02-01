ATR présente ses résultats pour l'année 2025

Article publié le 18 février 2026 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique a enregistrée une de commandes nettes de 50 appareils pour l'année 2025, portant le carnet de commandes à plus de 160 exemplaires d'avions de transport régional. ATR a également présenté ses objectifs pour les années à venir, notamment des investissements importants dans le processus industriels pour préparer une montée en cadence dès 2026.

Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 18 février 2026, ATR, constructeur d'avions régioonaux, a présenté ses résultats annuels pour l'année 2025. Ainsi, ATR a enregistré une prise de commandes brutes de 60 avions, de la part de neuf clients basées dans neuf pays, incluant les commandes importantes passées par Air Algérie pour 16 ATR 72-600 et UNI Air pour 19 exemplaires de l'ATR 72-600. Le constructeurs de turbopropulseurs a indiqué que les commandes nettes s'élèvent à 50 appareils, portant ainsi le carnet de commandes à plus de 160 exemplaires.

Parmi les commandes de l'année dernière on peut remarquer la commande de huit ATR par AirBorneo, deux exemplaires par AEGEAN et JAC et un exemplaire par les compagnies Air Moana, AFRIJT et airHaifa.

ATR a précisé que l'année 2025 avait été marquée par l'arrivée de 19 nouveaux opérateurs présents sur tous les continents. L'année a également été marquée par une activité d leasing importante, avec plus de 10 appareils neufs placés auprès de compagnies aériennes par des loueurs dont une percée notable au sein du groupe Ethiopian Airlines.

Le marché de l'occasion a également été très dynamique avec plus de 90 transactions enregistrées.

Le support et les services clients ont généré un chiffre d'affaires de 538 millions de dollars. Au total, ATR a réalisé 1,2 milliard de dollars de revenus en 2025.

ATR a indiqué que l'année 2025 avait été marquée par des événements marquants en Amérique du Nord comme le lancement des opérations de vols charters publics en ATR 42-600 de la compagnie JSX aux Etats-Unis, ainsi que la certification et la livraison du premier ATR -600 au Canada pour Rise Air.

L'industriel a également rappelé l'intérêt des compagnies comme Berjaya Air, Air Tahiti et Air Cambodia pour le voyage régional premium .

Cette solide dynamique commerciale contraste avec un environnement industriel difficile. En effet, ATR a livré que 32 appareils en 2025, en dessous de son objectif initial. L'année a été marquée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le constructeur a poursuivi ses investissements tout au long de l’année afin de stabiliser son système industriel et préparer la montée en cadence prévue à partir de 2026.

En 2025, ATR est également entré dans un nouveau cycle technologique majeur avec le lancement de deux programmes phares de Clean Aviation : HERACLES et DEMETRA. Ces projets de R&T visent à faire voler un démonstrateur ATR 72‑600 hybride‑électrique d’ici fin 2029. Le plan intègre une propulsion hybride, une technologie avancée d’hélices et des systèmes électrifiés, représentant une étape importante vers une nouvelle génération d’avions à faibles émissions.