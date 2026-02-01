Actualité aéronautique
Brussels Airlines présente une nouvelle livrée Tintin
Article publié le 15 février 2026 par David Dagouret
Brussels Airlines a présenté “Gravity”, une nouvelle livrée spéciale dédiée à Les Aventures de Tintin, conçue en collaboration avec Tintinimaginatio. Inspiré de la célèbre fusée rouge et blanche des albums lunaires imaginés par Hergé, le design habille l’appareil immatriculé OO-SNJ et remplace la précédente livrée "Rackham", tout en proposant une immersion visuelle dans l’univers de Tintin, à l’extérieur comme à l’intérieur de la cabine.
Brussels Airlines a présenté, Gravity, sa toute dernière livrée spéciale inspirée de Tintin, en collaboration avec Tintinimaginatio, célébrant pour la deuxième fois consécutive l'un des héros de bande dessinée les plus appréciés de Belgique, créé par Hergé.
Le nouveau design a été appliqué sur un Airbus A320 de la compagnie belge et cet appareil est immatriculé OO-SNJ. Cette livrée s'inspire de la fusée spatiale rouge et blanche des Explorateurs sur la Lune et remplace la précédente livrée Tintin : le sous-marin requin connu du Trésor de Rackham le Rouge. Gravity montre le monde de Tintin à l'extérieur comme à l'intérieur de l'avion. À l'extérieur, vous pouvez voir Tintin flotter dans l'espace avec Milou et le capitaine Haddock. À l'intérieur de la cabine, des illustrations thématiques poursuivent le récit, créant une atmosphère spatiale imaginative qui rend hommage à l'héritage d'Hergé.
Sur le même sujet
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes