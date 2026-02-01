Brussels Airlines présente une nouvelle livrée Tintin

Article publié le 15 février 2026 par David Dagouret

Brussels Airlines a présenté “Gravity”, une nouvelle livrée spéciale dédiée à Les Aventures de Tintin, conçue en collaboration avec Tintinimaginatio. Inspiré de la célèbre fusée rouge et blanche des albums lunaires imaginés par Hergé, le design habille l’appareil immatriculé OO-SNJ et remplace la précédente livrée "Rackham", tout en proposant une immersion visuelle dans l’univers de Tintin, à l’extérieur comme à l’intérieur de la cabine.

Brussels Airlines a présenté, Gravity, sa toute dernière livrée spéciale inspirée de Tintin, en collaboration avec Tintinimaginatio, célébrant pour la deuxième fois consécutive l'un des héros de bande dessinée les plus appréciés de Belgique, créé par Hergé.

Le nouveau design a été appliqué sur un Airbus A320 de la compagnie belge et cet appareil est immatriculé OO-SNJ. Cette livrée s'inspire de la fusée spatiale rouge et blanche des Explorateurs sur la Lune et remplace la précédente livrée Tintin : le sous-marin requin connu du Trésor de Rackham le Rouge. Gravity montre le monde de Tintin à l'extérieur comme à l'intérieur de l'avion. À l'extérieur, vous pouvez voir Tintin flotter dans l'espace avec Milou et le capitaine Haddock. À l'intérieur de la cabine, des illustrations thématiques poursuivent le récit, créant une atmosphère spatiale imaginative qui rend hommage à l'héritage d'Hergé.

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