Actualité aéronautique
EGYPTAIR reçoit son premier Airbus A350-900
Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret
EGYPTAIR a pris livraison de son premier Airbus A350-900, premier des 16 exemplaires commandes, afin de renforcer son reseau long-courrier depuis Le Caire vers l’Amerique du Nord et l’Asie, tout en modernisant sa flotte avec une cabine deux classes de 340 sieges dont 30 suites Business.
EGYPTAIR a pris livraison de son premier Airbus A350-900 sur les 16 commandés, devenant ainsi la compagnie de lancement de ce type d'appareil en Afrique du Nord. L'A350 contribuera à la modernisation de la flotte long-courrier de la compagnie et à l'expansion de son réseau grâce à de nouvelles liaisons directes vers des destinations clés, notamment la côte ouest américaine et l'Asie du Nord, au départ de son hub du Caire. EGYPTAIR exploite actuellement une flotte Airbus composée de huit A320neo, sept A321neo et onze appareils de la famille A330, dont cinq A330-200P2F.
L'appareil propose une configuration à deux classes : 30 suites Business avec accès direct à l'allée et 310 sièges en classe Économique.
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