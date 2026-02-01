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Embraer présente le premier C-390 Millennium de l'armée de l'air de la République de Corée
Article publié le 17 février 2026 par David Dagouret
L'appareil va maintenant effectuer ses vols de production avant l'intégration des systèmes spécifiques nécessaires pour répondre aux exigences.
Embraer présente le premier C-390 Millennium de l'armée de l'air de la République de Corée
© Embraer
Embraer a annoncé lors du Salon aéronautique de Singapour, que le premier avion de transport militaire C-390 Millennium destiné à la Force aérienne de la République de Corée (ROKAF) a atteint la phase finale de son assemblage. L'appareil va maintenant effectuer ses vols de production avant l'intégration des systèmes spécifiques nécessaires pour répondre aux exigences de la ROKAF.
Cette étape importante représente un pas en avant significatif suite à la sélection par la République de Corée du C-390 dans le cadre du programme Large Transport Aircraft (LTA-II), marquant ainsi le premier client d'Embraer pour le C-390 Millrnnium en Asie.
L'Embraer C-390 a déjà été sélectionné par les forces aériennes du Brésil, du Portugal, de la Hongrie, de la République de Corée, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la République tchèque, de la Suède, de la République d'Ouzbékistan, de la Slovaquie et de la Lituanie.
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