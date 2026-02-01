Actualité aéronautique
Eté 2026 : Air France renforce sa desserte de New York
Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret
Air France renforce fortement son offre transatlantique pour l’ete 2026 avec jusqu’a 11 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et New York (JFK et Newark).
Cet été, Air France proposera jusqu’à 11 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et New York, répartis entre les aéroports de New York JFK et New York Newark.
- Paris CDG - New York-JFK : Jusqu’à 6 vols Air France par jour - dont 4 assurés en Boeing 777-300ER équipé de la nouvelle cabine La Première, complétés par 3 vols assurés par Delta Air Lines, partenaire d’Air France dans le cadre de la Joint-Venture Transatlantique.
- Paris CDG - New York-Newark : Jusqu’à 2 vols Air France par jour.
Sur la ligne Paris CDG–New York Newark, le programme sera ainsi renforcé à compter du 1er juin 2026, avec jusqu’à deux vols quotidiens contre un auparavant. Les vols seront assurés en Airbus A350-900 équipé des nouvelles cabines de la compagnie, notamment le siège Business doté d’une porte. Ce siège est également proposé sur l’ensemble des vols de/vers New York JFK. Cette seconde fréquence quotidienne offrira une flexibilité inédite aux voyageurs d’affaires mais aussi aux clients loisirs empruntant cette ligne.
Les appareils assurant les vols de/vers New York sont progressivement équipés du Wifi haut débit gratuit d’Air France. Air France est la première majeure européenne à offrir ce service à bord. La compagnie vise un déploiement sur l’ensemble de sa flotte d’ici la fin de l’année.
Horaires des vols de/vers New York-Newark (en heures locales) :
- AF0062 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 12h30, arrivée à New York-Newark à 14h45 le jour même ;
- AF0063 : départ de New York-Newark à 17h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 06h10 le lendemain ;
- AF0064 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 19h45, arrivée à New York-Newark à 22h00 le jour même ;
- AF0065 : départ de New York-Newark à 23h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h10 le lendemain ;
Des vols spéciaux entre New York-JFK et Nice en juin
Cette année encore, Air France proposera des vols spéciaux entre New York JFK et l’aéroport de Nice Côte d’Azur à l’occasion du Cannes Lions Festival.
Dates et horaires des vols New York JFK – Nice (heure locale) :
- 20 juin et 21 juin 2026 : vol AF043 – départ de New York (JFK) à 16h30, arrivée à Nice à 10h35 le lendemain ;
- 25 juin et 26 juin 2026 : vol AF042 – départ de Nice à 12h00, arrivée à New York (JFK) à 15h00 le même jour ;
Les vols seront opérés en Boeing 777-300ER.
La liaison New York JFK – Nice est également assurée quotidiennement par Delta Air Lines, partenaire d’Air France.
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