Actualité aéronautique
Icelandair lance sa première liaison vers la Pologne avec un nouveau service vers Gdańsk pour l'hiver 2026/2027
Article publié le 24 février 2026 par David Dagouret
Icelandair annonce l'ouverture de sa première liaison vers la Pologne avec des vols directs entre Keflavík et Gdańsk dès septembre 2026. La compagnie renforce également sa présence en Suisse avec l'extension de sa ligne vers Genève pour l'hiver.
Icelandair lancera cet hiver sa nouvelle liaison vers la Pologne, avec 3 à 4 vols hebdomadaires entre l'aéroport international de Keflavík et Gdańsk à partir du 18 septembre 2026.
Opérée par des Boeing 737 Max 8, cette nouvelle ligne fait de Gdańsk une nouvelle porte d'entrée vers l'Islande et les voyages transatlantiques. L'Islande abrite une communauté polonaise importante.
Les passagers en provenance de Gdańsk pourront ainsi effectuer leurs escales à l’aéroport de Keflavík en Islande, lors de leurs voyages transatlantiques, profitant ainsi de la position stratégique de l'Islande, à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
Dans le cadre de l'expansion de son réseau, la ligne à destination de Genève a été renforcée avec un programme hivernal prolongé. La liaison sera désormais assurée deux fois par semaine sur un Boeing 737 Max 8 du 19 décembre 2026 jusqu'à Pâques 2027.
Les clients d'Icelandair voyageant entre l'Europe et l'Amérique du Nord pourront agrémenter leur voyage d'une escale en Islande pouvant aller jusqu'à 7 jours (Icelandair Stopover), sans supplément sur le tarif aérien.
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