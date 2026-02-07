Le Mexique devient le premier opérateur latino-américain du C-130J Super Hercules

Article publié le 7 février 2026 par David Dagouret

La Fuerza Aérea Mexicana a officialisé l’entrée en service de son premier Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Avec cette acquisition, le Mexique devient le premier pays d’Amérique latine à exploiter la dernière génération du célèbre avion de transport tactique.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a récemment annoncé l'acquisition de son premier avion de transport tactique Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, faisant du Mexique le premier pays d'Amérique latine à exploiter le C-130J.

L'acquisition du Super Hercules par la FAM est la première des deux commandes internationales de C-130J qui ont été finalisées en 2025. Le Mexique rejoint 24 autres nations et une flotte mondiale de plus de 560 C-130J en service aujourd'hui.

Les équipages de la FAM exploiteront le C-130J-30 Super Hercules, la version allongée du C-130J qui offre 4,5 mètres d'espace de chargement supplémentaire.

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