Actualité aéronautique
Le Mexique devient le premier opérateur latino-américain du C-130J Super Hercules
Article publié le 7 février 2026 par David Dagouret
La Fuerza Aérea Mexicana a officialisé l’entrée en service de son premier Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Avec cette acquisition, le Mexique devient le premier pays d’Amérique latine à exploiter la dernière génération du célèbre avion de transport tactique.
La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a récemment annoncé l'acquisition de son premier avion de transport tactique Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, faisant du Mexique le premier pays d'Amérique latine à exploiter le C-130J.
L'acquisition du Super Hercules par la FAM est la première des deux commandes internationales de C-130J qui ont été finalisées en 2025. Le Mexique rejoint 24 autres nations et une flotte mondiale de plus de 560 C-130J en service aujourd'hui.
Les équipages de la FAM exploiteront le C-130J-30 Super Hercules, la version allongée du C-130J qui offre 4,5 mètres d'espace de chargement supplémentaire.
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