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Le Mexique devient le premier opérateur latino-américain du C-130J Super Hercules

Média publié le 7 février 2026 - Source : Lockheed-Martin

Le Mexique devient le premier opérateur latino-américain du C-130J Super Hercules

© Lockheed Martin

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