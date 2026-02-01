L'Ouzbékistan officialise sa commande d’Embraer C-390 Millennium

Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret

Embraer a confirmé que la République d'Ouzbékistan est le client d'une commande de C-390 Millennium précédemment annoncée comme non divulguée. L'armée de l'air ouzbèke utilisera cet avion de transport tactique pour des missions logistiques et humanitaires, devenant ainsi le premier opérateur du C-390 en Asie centrale.

Embraer a annoncé au Salon aéronautique de Singapour que la République d'Ouzbékistan est le client d'une commande d'avions de transport C-390 Millennium précédemment annoncée comme non divulguée.

L'armée de l'air ouzbèke utilisera principalement le C-390 pour des missions de transport et humanitaires, ce qui améliorera considérablement ses capacités. La République d'Ouzbékistan devient ainsi le premier pays d'Asie centrale à exploiter cet appareil qui révolutionne le marché du transport militaire.

L'appareil a déjà sélectionné par les forces aériennes du Brésil, du Portugal, de la Hongrie, de la République de Corée, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la République tchèque, de la Suède, de la République d'Ouzbékistan, de la Slovaquie et de la Lituanie.

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