Actualité aéronautique
Norse Atlantic Airways : forte hausse du trafic et chiffre d'affaires unitaire record en janvier 2026
Article publié le 24 février 2026 par David Dagouret
La compagnie Norse Atlantic Airways débute l'année 2026 sur une dynamique positive, avec une nette progression du trafic passagers et un chiffre d'affaires unitaire en forte hausse, malgré un contexte opérationnel encore contraint.
En janvier 2026, Norse Atlantic Airways a enregistré des performances commerciales solides, portées par une demande soutenue sur son réseau et une augmentation marquée du prix moyen des billets. La compagnie fait état d'un revenu total par siège-kilomètre disponible (TRASK) de 6,0 cents US sur son réseau propre, en hausse de 21 % par rapport au même mois de l'année précédente.
Sur le plan du trafic, la croissance s'est également confirmée avec 151 237 passagers transportés sur l'ensemble du réseau et des opérations ACMI/charter, soit une progression de 36 % en glissement annuel. Le taux de remplissage global a atteint 99 %, en amélioration de cinq points par rapport à janvier 2025, tandis que le réseau régulier propre a affiché un coefficient de remplissage de 97 %.
L'activité opérationnelle s'est traduite par l'exploitation de 236 vols sur le réseau régulier et de 263 vols en ACMI/charter, contre respectivement 214 et 163 un an plus tôt. La compagnie indique toutefois avoir réalisé 94 % des vols programmés au cours du mois.
La ponctualité s'est révélée plus contrastée, avec 36 % des vols du réseau propre ayant décollé dans les 15 minutes suivant l'horaire prévu, contre 70 % sur la période comparable. Selon le transporteur, cette performance a été principalement affectée par des retards persistants du contrôle aérien, la congestion de certains aéroports ainsi que des conditions météorologiques difficiles.
Par ailleurs, des ajustements temporaires de capacité ont été nécessaires en raison des répercussions sur le programme de maintenance des moteurs, déjà évoquées précédemment par la compagnie. Malgré ces contraintes opérationnelles, les indicateurs commerciaux de janvier traduisent une demande robuste sur les liaisons opérées par Norse Atlantic en ce début d'année 2026.
Pour rappel, en 2023, Aeroweb-fr.net a pu tester la compagnie Norse Atlantic lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways.
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