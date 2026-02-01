Actualité aéronautique
TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l'équipe nationale de football
Article publié le 17 février 2026 par David Dagouret
TAP Air Portugal et la Fédération Portugaise de Football officialisent un partenariat stratégique faisant de la compagnie nationale le transporteur officiel de l'équipe du Portugal.
TAP Air Portugal et la Fédération Portugaise de Football (FPF) annoncent un partenariat stratégique qui renforce deux des symboles les plus forts du Portugal : l’Équipe nationale et la compagnie aérienne porte-drapeau du pays. Dans le cadre de cet accord, TAP devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale.
Ce partenariat repose sur une vision commune visant à promouvoir le Portugal à l’international, en réunissant le football, le tourisme et le transport aérien comme moteurs du rayonnement mondial du pays. TAP accompagnera l’Équipe nationale lors de ses déplacements internationaux, en garantissant des conditions d’excellence reflétant les plus hauts standards de qualité, de sécurité et de confort.
Cet accord intervient à un moment stratégique particulièrement important, dans un cycle international marqué par les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que dans une vision à plus long terme en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que le Portugal co-organisera avec l’Espagne et le Maroc.
Dans ce contexte, le partenariat entre la FPF et TAP joue un rôle central dans la promotion du Portugal au-delà de ses frontières. Cette association désormais officialisée renforce la stratégie d’internationalisation de la FPF et consolide la position de TAP en tant que partenaire actif de la promotion du sport, du tourisme et de l’image d’un Portugal moderne et compétitif à l’échelle mondiale.
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