Actualité aéronautique
TAP Air Portugal ouvre une nouvelle liaison Lisbonne – Sao Luis et renforce ses vols vers le Brésil
Article publié le 24 février 2026 par David Dagouret
TAP Air Portugal poursuit son expansion au Brésil avec le lancement d’une nouvelle liaison Lisbonne – Sao Luis à partir du 26 octobre 2026, opérée en Airbus A321LR. La compagnie augmentera également ses fréquences vers Porto Alegre et Florianopolis.
TAP Air Portugal poursuit le renforcement de sa présence au Brésil avec l’annonce d’une nouvelle liaison internationale entre Lisbonne et São Luís, capitale de l’État du Maranhão, ainsi qu’une augmentation des fréquences vers Porto Alegre et Florianópolis à partir de l’été européen.
À compter du 26 octobre 2026, TAP Air Portugal lancera deux vols hebdomadaires entre Lisbonne et São Luís, offrant une connexion directe entre l’Europe et le nord-est du Brésil via son hub de Lisbonne.
Les vols seront opérés en Airbus A321LR, reconnu pour son confort et son efficacité sur les vols long-courriers, avec 16 sièges en classe Business et 155 en classe Économique, sur la route Lisbonne – São Luís – Fortaleza – Lisbonne, deux fois par semaine.
Horaires des vols :
- Lisbonne – São Luís : lundis et jeudis, départ à 19h05, arrivée à 00h10 le lendemain
- São Luís – Lisbonne (via Fortaleza) : mardis et vendredis, départ à 01h40, escale à Fortaleza à 03h00, départ à 04h30, arrivée à Lisbonne à 14h50.
- Avec cette nouvelle liaison, São Luís devient la 15ᵉ destination brésilienne desservie par TAP, confirmant sa condition de compagnie aérienne européenne la plus présente au Brésil.
Avec cette nouvelle liaison, São Luís devient la 15ᵉ destination brésilienne desservie par TAP.
Parallèlement, TAP Air Portugal augmentera ses fréquences vers le sud du Brésil à partir de l’été européen, avec l’introduction d’un quatrième vol hebdomadaire vers Porto Alegre (nouvelle fréquence le lundi, à partir du 6 juillet) et vers Florianópolis (nouvelle fréquence le dimanche, à partir du 5 juillet).
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