Actualité aéronautique

Tigerair Taiwan commande ses premiers Airbus A321neo

Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret

La compagnie low-cost Tigerair Taiwan a signé un contrat avec Airbus pour l'achat de quatre A321neo, une première pour sa flotte entièrement composée d'appareils de la famille A320.

Airbus A320neo Tigerair

Airbus A320neo Tigerair

© Airbus

Tigerair Taiwan a signé un contrat d'achat avec Airbus pour quatre appareils A321neo, marquant ainsi la première commande de ce type pour la compagnie aérienne. Les nouveaux appareils permettront à la compagnie aérienne d'étendre son réseau.

La compagnie aérienne low-cost exploite actuellement une flotte de 17 appareils de la famille A320, dont neuf A320ceo et huit A320neo.

tigerair

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