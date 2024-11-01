Volotea : 7,2 millions de passagers en France en 2025 et un taux de remplissage de 90 %

Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret

Volotea confirme sa dynamique sur le marche francais en 2025 avec 7,2 millions de passagers transportes, en hausse de 7 %, un taux de remplissage de 90 % et des performances operationnelles solides. La compagnie low-cost affiche egalement un taux de realisation des vols de 99,3 %.

En 2025, Volotea a transporté 7,2 millions de passagers en France, soit une croissance de 7 % par rapport à 2024. Cette progression s’accompagne d’un taux de remplissage exceptionnel de 90 %. Cette croissance confirme le positionnement unique de Volotea sur le marché français, avec ses 11 bases stratégiques, dont Montpellier annoncée en décembre dernier.

En matière de performances opérationnelles, la compagnie affiche 75 % de ses vols respectant le programme de vol (OTP15), soit une progression significative de 3,5 points par rapport à 2024. Le taux de réalisation des vols atteint 99,3 % (+0,2 points vs 2024), il s’agit du taux le plus élevé parmi les compagnies aériennes européennes à prix compétitifs, démontrant la fiabilité de la compagnie.

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