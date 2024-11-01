Actualité aéronautique

Volotea s'installe à Brive-la-Gaillarde et lance la ligne vers Porto

Article publié le 23 février 2026 par David Dagouret

La compagnie aérienne annonce son arrivée à l'aéroport de Brive-la-Gaillarde avec l'ouverture d'une liaison vers Porto dès le 9 septembre.

Airbus A319 Volotea

Airbus A319 Volotea

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Volotea annonce le lancement de ses opérations à Brive-la-Gaillarde, où elle n’a jamais opéré jusqu’à présent, avec l’ouverture d’une nouvelle route vers Porto. La compagnie assure ainsi la continuité de cette liaison suspendue depuis le 26 octobre dernier.

À compter du 9 septembre prochain, Volotea lancera cette nouvelle liaison à raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches.

Avec cette nouvelle liaison, Volotea ajoute un nouvel aéroport desservi au départ de la France, portant à 26 le nombre d’aéroports français dans lesquels la compagnie opère.

Avec ce nouvel aéroport desservi, la compagnie renforce son implantation en Nouvelle-Aquitaine, qui compte désormais deux bases opérationnelles : Bordeaux et Limoges (ouverte en février), et des opérations depuis Poitiers et Biarritz.

volotea

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