Actualité aéronautique
Volotea s'installe à Brive-la-Gaillarde et lance la ligne vers Porto
Article publié le 23 février 2026 par David Dagouret
La compagnie aérienne annonce son arrivée à l'aéroport de Brive-la-Gaillarde avec l'ouverture d'une liaison vers Porto dès le 9 septembre.
Volotea annonce le lancement de ses opérations à Brive-la-Gaillarde, où elle n’a jamais opéré jusqu’à présent, avec l’ouverture d’une nouvelle route vers Porto. La compagnie assure ainsi la continuité de cette liaison suspendue depuis le 26 octobre dernier.
À compter du 9 septembre prochain, Volotea lancera cette nouvelle liaison à raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches.
Avec cette nouvelle liaison, Volotea ajoute un nouvel aéroport desservi au départ de la France, portant à 26 le nombre d’aéroports français dans lesquels la compagnie opère.
Avec ce nouvel aéroport desservi, la compagnie renforce son implantation en Nouvelle-Aquitaine, qui compte désormais deux bases opérationnelles : Bordeaux et Limoges (ouverte en février), et des opérations depuis Poitiers et Biarritz.
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