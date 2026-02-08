Vueling ouvre une nouvelle liaison directe entre Nice et Séville pour l’été 2026

Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, annonce le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Nice et Séville dans le cadre de son programme estival 2026. La ligne sera opérée à raison de trois vols par semaine, faisant de Vueling l’unique compagnie à proposer un vol direct entre les deux villes.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, annonce l’ouverture d’une nouvelle route directe entre Nice et Séville dans le cadre de son programme estival. À partir du 2 juin et jusqu’au 24 octobre 2026, la compagnie aérienne proposera trois vols par semaine entre ces deux villes (mardi, jeudi et samedi).

La compagnie aérienne sera la seule à relier Nice à Séville.