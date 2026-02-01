Vueling prolonge son partenariat avec avec la Fédération Française de Rugby pour la saison 2025-2026

Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret

La compagnie a également présenté sa livrée spéciale aux couleurs du XV de France.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé le prolongement de son partenariat avec avec la Fédération Française de Rugby pour la saison 2025-2026. La compagnie a présenté sa livrée spéciale aux couleurs du XV de France qui symbolise la collaboration renouvelée en octobre dernier avec la Fédération Française de Rugby (FFR) pour la saison 2025-2026.

Cette livrée exclusive met à l’honneur six joueurs emblématiques du XV de France (Théo ATTISSOGBE, Louis BIELLE-BIARREY, Antoine DUPONT, Yoram MOEFANA, Damian PENAUD et Thomas RAMOS), dont les portraits habillent le fuselage de l’avion, dans une composition graphique puissante aux couleurs bleu, blanc et rouge. Cette livrée est accompagnée du slogan "Qui a dit que les coqs ne savaient pas voler ?".

L’expérience se prolonge également à l’intérieur de l’appareil, avec des repose-têtes personnalisés et des racks à bagages habillés de messages graphiques et clins d’œil à l’univers du rugby.