Air France quitte définitivement Paris-Orly

Article publié le 29 mars 2026 par David Dagouret

Ce 28 mars 2026, une page majeure de l'aviation civile française s'est tournée. Après 80 ans de présence continue, Air France a opéré ses derniers vols au départ de l'aéroport de Paris-Orly pour concentrer l'intégralité de son activité sur son hub de Roissy-Charles de Gaulle.

L'émotion était palpable hier soir sur le tarmac de l'aéroport du sud parisien. Le samedi 28 mars 2026 restera gravé dans les annales aéronautiques comme la date officielle du retrait définitif d'Air France de la plateforme de Paris-Orly. Cette décision, annoncée et préparée de longue date, marque la fin d'une ère qui aura duré huit décennies.

Depuis 1946, Air France était l'un des piliers de l'aéroport d'Orly. Durant 80 ans, la compagnie nationale y a construit son réseau domestique et une partie de ses liaisons internationales, notamment vers l'outre-mer et le Maghreb. Des générations de voyageurs et de personnels navigants ont foulé les aérogares d'Orly sous les couleurs de la "crevette".

Cependant, les mutations du marché aérien et la nécessité d'optimiser les coûts opérationnels ont conduit la direction du groupe à repenser intégralement son implantation parisienne.

Ce départ n'est pas une simple réduction de voilure, mais un pivot stratégique majeur. Air France a fait le choix de la concentration : désormais, la totalité de ses vols sont regroupés à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG).

Si le retrait d'Air France laisse un vide symbolique, le paysage aéroportuaire d'Orly ne restera pas figé. La filiale à bas coûts du groupe, Transavia, devrait logiquement reprendre une partie des créneaux et des lignes, assurant ainsi la continuité de la connectivité depuis le sud de la capitale.

Pour Air France, ce 28 mars marque la fin d'une relation de proximité historique avec Orly, mais ouvre un nouveau chapitre axé sur l'efficacité globale à Roissy, un défi nécessaire pour maintenir son rang face à la concurrence internationale.

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