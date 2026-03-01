Actualité aéronautique
Air France suspend ses vols vers le Moyen-Orient : le point sur la situation
Article publié le 1 mars 2026 par David Dagouret
En raison des tensions géopolitiques en Iran et au Moyen-Orient, Air France suspend ses liaisons vers le Liban, Israël, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La compagnie privilégie la sécurité de ses passagers et de ses équipages face à l'instabilité régionale.
Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient liées à la situation en Iran, plusieurs compagnies aériennes internationales adaptent actuellement leurs programmes de vols pour des raisons de sécurité.
Air France a annoncé qu'elle annulait à jusqu'à nouvel ordre ses liaisons vers le Liban, l'Israël, Les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Ces annulations sont évidement en lien avec la situation dans la région et les restrictions potentielles d’espace aérien.
À ce stade, les compagnies aériennes, dont Air France, suivent étroitement les recommandations des autorités aéronautiques internationales et des organismes de navigation aérienne, tout en restant en contact avec les autorités locales. La situation demeurant évolutive, de nouvelles adaptations opérationnelles pourraient être décidées en fonction de l’évolution du contexte sécuritaire dans la région.
Précisons que l’espace aérien de l'Israël, l’Iran, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et une partie de la Syrie est fermé.
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