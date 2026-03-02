Actualité aéronautique

Air France suspend ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 5 mars 2026

Article publié le 2 mars 2026 par David Dagouret

Air France adapte son programme et annonce la suspension temporaire de plusieurs liaisons régionales.

Boeing 777-200 Air France

Boeing 777-200 Air France

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Air France a annoncé qu'elle annulait ses vols jusqu'au 05 mars 2026 de/vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubai et Ryiadh. Air France communiquera ultérieurement sur son programme de vols vers ces destinations pour les jours suivants. Elle a rappelait que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue.

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