Korean Air LAX : Nouveau Salon de Luxe au Terminal Tom Bradley

Article publié le 28 mars 2026 par David Dagouret

Découvrez le nouveau salon emblématique de Korean Air à l'aéroport de Los Angeles. 1 675 m² de luxe coréen moderne, suites privées, gastronomie à la carte et vues panoramiques pour une expérience premium.

Korean Air a officiellement dévoilé la rénovation de son lounge emblématique de nouvelle génération, à l'aéroport international de Los Angeles (LAX) le 6 mars dernier, marquant ainsi une étape importante dans l'investissement continu de la compagnie aérienne pour une expérience client haut de gamme et une transformation mondiale de sa marque.

Avant l'ouverture officielle, environ 200 invités, acteurs de l’industrie et partenaires ont pu visiter les lieux et découvrir les installations modernisées dès le 26 février au terminal international Tom Bradley.

Conçu par le cabinet d'architecture LTW Designworks, basé à Singapour, le salon représente un investissement de 65 milliards de wons sud-coréens et a nécessité 22 mois de travaux. Il s’agit du premier salon rénové de la compagnie à l'étranger avant la prochaine intégration d’Asiana Airlines avec Korean Air. Cet espace reflète la philosophie évolutive de la marque Korean Air tout en intégrant des éléments de son riche héritage.

Le salon rénové s'étend sur deux niveaux : le salon Première Classe au 6e étage et le salon Miler Club & Prestige Classe au 5e étage. D'une superficie totale de 1 675 mètres carrés, plus grande que l'ancienne installation, il est désormais le plus grand salon opéré par Korean Air à l'étranger.

Situé aux étages supérieurs du terminal, le salon dispose de baies vitrées et d'une terrasse avec balcon offrant une vue panoramique sur l'intérieur de l'aéroport, créant ainsi un environnement ouvert et confortable pour les passagers.

La décoration intérieure maximise la lumière naturelle pour refléter l'énergie vibrante de Los Angeles, tandis que les textures chaleureuses du bois et les matériaux en pierre haut de gamme incarnent une interprétation raffinée du « luxe coréen moderne ». Des œuvres d'art coréennes sélectionnées avec soin, notamment des céramiques Buncheong, des peintures à l'encre au pinceau et des jarres traditionnelles (Dalhangari), enrichissent encore l'espace, mêlant l'héritage oriental à l'esthétique contemporaine mondiale.

Le salon première classe a été conçu pour offrir une expérience hautement personnalisée et raffinée, au-delà du concept traditionnel de salon d'aéroport. Il comprend deux suites privées pour une détente ultime, un service de restauration à la carte avec des plats préparés à la commande et un bar complet proposant des cocktails artisanaux et des boissons haut de gamme préparées par des barmans professionnels.

Les salons Miler Club et Prestige Classe proposent également une cuisine ouverte où les chefs préparent des plats sur place. Les passagers peuvent également découvrir des produits locaux : des bières artisanales du sud de la Californie et un café signature de Los Angeles. Les passagers du Miler Club peuvent commander des plats spéciaux directement depuis leur siège grâce à un système de commande numérique pratique utilisant un QR code.

Au-delà de la restauration, le salon est soigneusement aménagé pour répondre aux divers besoins des passagers, avec des espaces dédiés au travail, pour les familles et des douches luxueuses pour se rafraîchir avant le vol.

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