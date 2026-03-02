Actualité aéronautique
Koweït : Trois F-15E américains abattus par un tir ami, les équipages sains et saufs
Article publié le 2 mars 2026 par David Dagouret
Trois F-15E Strike Eagle de l'US Air Force ont été impliqués dans un incident de tir ami au-dessus du Koweït lors d'opérations militaires, leurs équipages ayant pu s'éjecter et être récupérés en sécurité.
Un incident impliquant trois chasseurs F-15E Strike Eagle de l'US Air Force s’est produit dans la nuit du 1er mars à 23h03 (heure de l’Est), au-dessus du territoire koweïtien, dans le cadre de l'opération Epic Fury.
Les appareils ont été victimes d'un tir ami au cours d'une phase de combats décrite comme particulièrement intense, marquée par des menaces aériennes multiples, incluant des avions, des missiles balistiques et des drones dans la zone d'opérations. Dans ce contexte opérationnel complexe, la défense aérienne koweïtienne aurait abattu par erreur les trois appareils engagés.
Les six membres d’équipage à bord des avions ont pu s'éjecter avec succès. Ils ont ensuite été localisés, récupérés par les forces présentes sur zone et sont actuellement dans un état jugé stable, selon les éléments disponibles.
Les autorités koweïtiennes ont confirmé l'incident et apporté leur soutien aux opérations de recherche et de récupération menées après l'événement.
Une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision la chronologie des faits, les conditions d’identification des appareils et les circonstances exactes ayant conduit à cet incident de tir ami.
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