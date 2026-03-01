Actualité aéronautique

L'aéroport du Koweït visé par un drone : suspension des vols et fermeture de l'espace aérien

Article publié le 1 mars 2026 par David Dagouret

Attaque de drone iranien sur l'aéroport du Koweït : le Terminal 1 est touché et plusieurs blessés sont à déplorer. Dans un contexte de tensions régionales, l'espace aérien est fermé dans plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient.

Airbus A330neo Kuwait Airways

Airbus A330neo Kuwait Airways

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

L'aéroport du Koweït a été pris pour cible par un drone iranien. Plusieurs employés de l'aéroport ont été blessés légèrement. Le terminal 1 a, également, subi des dégâts matériels limités. 

L'espace aérien du Koweït est actuellement fermé comme celui de l'Israël, l’Iran, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar et une partie de la Syrie.

La compagnie Kuwait Airways a suspendu tous ses vols depuis cette plateforme. 

kuwait

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A320-271N (D-AIND) Cessna 210L Centurion II (HB-CHZ) Airbus Helicopters H135 T3H (F-HNEV) Dassault Rafale C (4-VA) Boeing E-4B (73-1676) Boeing E-4B (73-1676)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net