L'aéroport du Koweït visé par un drone : suspension des vols et fermeture de l'espace aérien

Article publié le 1 mars 2026 par David Dagouret

Attaque de drone iranien sur l'aéroport du Koweït : le Terminal 1 est touché et plusieurs blessés sont à déplorer. Dans un contexte de tensions régionales, l'espace aérien est fermé dans plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient.

L'aéroport du Koweït a été pris pour cible par un drone iranien. Plusieurs employés de l'aéroport ont été blessés légèrement. Le terminal 1 a, également, subi des dégâts matériels limités.

L'espace aérien du Koweït est actuellement fermé comme celui de l'Israël, l’Iran, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar et une partie de la Syrie.

La compagnie Kuwait Airways a suspendu tous ses vols depuis cette plateforme.

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