Lancement des Embraer Praetor 600E et 500E

Article publié le 28 mars 2026 par David Dagouret

Découvrez les nouveaux jets Praetor 600E et 500E d'Embraer. Cabines repensées, écran OLED 4K 42", Smart Window et technologie Fly-by-Wire pour une expérience de vol privé révolutionnaire dès 2029.

Embraer a dévoilé les Praetor 600E et Praetor 500E de nouvelle génération, marquant la première évolution de la famille Praetor. Ces nouveaux appareils présentent des cabines entièrement repensées qui transforment l’expérience du vol privé, optimisant ainsi les missions de longue durée que ces appareils sont capables d’effectuer. Grâce à ces améliorations, les nouveaux Praetor marquent le début d’une nouvelle ère pour l’aviation privée, les avions devenant des outils permettant d’améliorer la productivité, la connectivité et les performances.

Le Praetor 600E intègre une technologie de cabine inédite dans le secteur avec un écran tactile OLED 4K de 42 pouces, le Smart Window™, une fonctionnalité en option offrant un nouveau niveau de fonctionnalité et de productivité. Cette technologie de cabine exclusive à Embraer permet la visioconférence, la diffusion de vidéos en haute résolution et offre une vue en temps réel grâce à trois caméras montées à l'extérieur. Avec la possibilité de configurer un canapé face au Smart Window™, la cabine devient un cadre idéal pour organiser des réunions, regarder des films, jouer à des jeux vidéo et bien plus encore.

Les deux appareils sont équipés d'un nouveau système de gestion de cabine (CMS), ainsi que d'un système de divertissement en vol et d'un éclairage améliorés. Le nouveau CMS offre aux passagers un contrôle plus intuitif de l'environnement de la cabine via de multiples interfaces, notamment une nouvelle expérience d'application, permettant de régler la température, le débit d'air, l'éclairage, la lecture vidéo et l'audio. Une connectivité fluide est assurée par l'audio Bluetooth et la recharge sans fil, tandis que les tout nouveaux panneaux Smart Switch offrent un accès facile aux commandes individualisées des sièges. Les commandes vocales et l'éclairage d'ambiance RVB sont proposés en option. La garniture supérieure a été repensée et comprend de nouveaux panneaux technologiques supérieurs ainsi qu'un système de climatisation ambiante.

Les sièges ont également été entièrement repensés et fabriqués par Embraer pour offrir un confort accru lors des missions de vol plus longues. Cela inclut une fermeté des coussins réglable, un double soutien lombaire, un appui-tête inclinable vers l’avant, un espace accru pour les jambes et un système de déverrouillage à assistance électrique pour des mouvements de siège plus fluides. Un processus de mise en position de couchage repensé permet des transitions plus rapides pour le repos, tandis qu’une position « lounge » dédiée améliore la détente lors des longs vols.

Outre ces améliorations, la cuisine du Praetor 600E et l’espace de restauration du Praetor 500E ont été repensés pour permettre de servir davantage de repas lors de missions prolongées. Cela se traduit par une augmentation de la capacité de stockage, des espaces de rangement, du tiroir à glace, et plus encore.

Les deux appareils sont équipés de la suite avionique complète d'Embraer, comprenant un système de commandes de vol électriques (fly-by-wire) exclusif à cette catégorie, avec réduction active des turbulences et système de vision améliorée Embraer (E2VS). Pour une protection avancée et une tranquillité d'esprit accrue, les deux jets intègrent désormais le système d'alerte et de détection de sortie de piste (ROAAS) d'Embraer. Ensemble, ces technologies réduisent la charge de travail du pilote, améliorent la conscience situationnelle et contribuent à des vols plus fluides, tout en élargissant la flexibilité opérationnelle vers davantage de destinations.

Pour toutes les nouvelles commandes, les livraisons devraient débuter au premier trimestre 2029.

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