Actualité aéronautique
Rapatriement avorté aux Émirats : un vol Air France fait demi-tour
Article publié le 5 mars 2026 par David Dagouret
Un vol de rapatriement affrété par le gouvernement français a été contraint de faire demi-tour en raison de tirs de missiles au Moyen-Orient. Le ministre Philippe Tabarot souligne l'extrême instabilité de la région et la priorité accordée à la sécurité des ressortissants.
Un vol Air France affrété par le gouvernement, pour le rapatriement de français depuis les Emirats Arabes Unis a été contrait de faire demi-tour à cause de tirs de missiles dans la zone. Cette annonce a été effectué par le ministre français des transports, Philippe Tabarot qui a précisé que "Cette situation témoigne de l’instabilité dans la région et de la complexité des opérations de rapatriement.
Nous sommes pleinement conscients des attentes légitimes de nos compatriotes sur place, mais leur retour ne peut se faire que dans des conditions de sécurité garanties."
Cet incident souligne la difficulté pour l'État français d'organiser des ponts aériens sécurisés alors que plusieurs espaces aériens de la région (Iran, Israël, Koweït, etc.) sont soit fermés, soit traversés par des missiles.
Les autorités travaillent actuellement sur des itinéraires alternatifs, peut-être via l'Afrique ou l'Asie centrale, pour contourner la zone de conflit, mais aucun nouveau créneau de vol n'a été communiqué pour l'instant.
Le vol AF4190 avait quitté l'aéroport du Caire en Egypte pour se rendre à Dubaï. Ce vol était opéré par un Boeing 777-200ER immatriculé F-GSPJ.
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