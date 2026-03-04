Tecnam P2012 Traveller : une nouvelle liaison de service public en Écosse

Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret

Le Tecnam P2012 Traveller arrive dans les îles Britanniques. Exploité par Hebridean Air Services, cet avion régional assurera les vols essentiels entre Stornoway et Benbecula.

Tecnam a annoncé la livraison d'un P2012 Traveller sur le marché commercial des îles Britanniques. L'appareil a été acquis le 30 décembre 2025 par MONTE Global Asset Management, société d'investissement spécialisée dans le financement d'avions régionaux durables et essentiels à la mission.

L'appareil sera loué au groupe Airtask et exploité par sa filiale, Hebridean Air Services . Il assurera la liaison essentielle de service public (OSP) entre Stornoway (EGPO) et Benbecula (EGPL). Actuellement, cette liaison dessert la communauté locale avec quatre vols aller-retour quotidiens, trois jours par semaine.

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