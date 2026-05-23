La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes

Article publié le 23 mai 2026 par David Dagouret

L'édition 2026 du temps des hélices a été officiellement lancée ce matin.

Le célèbre meeting "le temps des hélices" organisé par l'Association Jean-Baptiste Salis a ouvert ses portes ce matin. Pour ce premier jour, le soleil est bien au rendez-vous. L'organisation s'attend à une forte affluence pour cette édition 2026.

Comme les éditions précédentes, les spectateurs peuvent contempler, le matin, les appareils sur le statique et l'après-midi les contempler lors de la présentation en vol. Cette année, parmi les avions attendus, on compte le Rafale, le Messerschmitt BF109, le Caudron Rafale et l'Avro Anson.

L'équipe d'Aeroweb-fr.net est présente et vous fera vivre l'événement durant ce week-end. Pour ceux qui seront présents aujourd'hui, nous vous invitons sur notre page facebook une surprise vous attend.

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