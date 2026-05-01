Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche

Article publié le 23 mai 2026 par L'équipe d'Aeroweb-fr.net

Horaires et programme prévisionnel des vols pour le dimanche au meeting de Cerny-La Ferté-Alais 2026. Ne manquez pas entre autres la Patrouille de France, le Rafale, le Renault Caudron Rafale et le célèbre Tora Tora.

Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026 © Romain Hugault

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se tient ces 23 et 24 mai. Après une superbe journée ensoleilée du samedi, vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel des vols du dimanche qui seront proposés mais sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

Les horaires sont donnés à titre indicatif et restent soumis aux aléas météorologiques et à la disponibilité technique des machines. Pensez à consulter régulièrement les mises à jour sur Aeroweb-fr.net pour d'éventuelles modifications de dernière minute.

Vous pouvez voir les photos de certains appareils en cliquant sur l'immatriculation pour accéder à notre site Pictaero.

13:00 Largage para Phénix AAE

13:15 Les Faucheurs de Marguerittes

F-AZPG / BLERIOT XI

F-AZMS / MORANE H

13:23 Guerre 14/18

F-AYDR / FOKKER DR1 TRIPLAN

F-AZVD / FOKKER DR1TRIPLAN

F-AZCY / SE5

F-AZZN / RAF BE2F

13:33 Nord 32 Morane 317 N3400 CRICRI

F-AZIY / NORD 3202

F-BCNL / MS 317

F-AZFM / NORD 3400

F-AZAB / SALMSON CRICRI

F-GMCY / NORD 1101

13:48 Patrouille Aéro Club de France (ACF)

F-GKYF / CM 170 FOUGA

F-GSYD / CM 170 FOUGA

F-AZZD / CM 170 FOUGA

F-HDND / CM 170 FOUGA

F-HBOB / PITTS S2B

F-HCSA / EXTRA 300

F-HHEV / CAP 222

F-HIST / CAP 232

14:13 Turbulent Team

14:33 Wingwalkers

N450D / BOEING STEARMAN

14:43 Les Casques Rouges

14:58 Morane 406

15:06 Luftwaffe

F-AZJU / JU52

F-AZRA / STORCH FI-156

F-AZCE / PILATUS P2

15:16 MESSERSCHMITT

D-FEML / MESSERSCHMITT Bf109E4/N

15:26 Spitfire

G-CGZU / SPIFIRE MK IX LZ842

15h48 Tora Tora

F-AZBQ / T6

F-AZBE / T6

F-AZBQ / T6

F-AZBL / T6

F-AZRB / T6

F-AZGB / T6

F-AZRD / T6

F-AZVN / T6

F-AZSC / T6

F-HLEA / T6

F-AZTL / T6

F-AZOJ / T6

F-AZZM / AT-6M ZERO

F-AZJR / BOEING STEARMAN

F-HIZI / BOEING STEARMAN

16:20 Avro Anson

K6183 / AVRO ANSON MK.1

16:29 Dakota

16:39 Largage Paras

16:54 Avions Caudron

F-AHFE / CAUDRON C109

F-AZVO / CAUDRON LUCIOLE C 270

F-AZBO / CAUDRON RENAULT C460 Rafale

17:08 Rafale Solo Display

17:18 Décollage planeur

F-CMAX / PILATUS B4

F-HFDF / MS235E

17:22 ATR

17:30 Planeur voltige

F-CMAX / PILATUS B4

F-HFDF / MS235E



17:36 Vietnam

17h48 Patrouille de France

18:15 Le Balbo des biplans de La Ferté

F-BCGQ / STAMPE

F-PMSV / STAMPE SV4

F-BCXD / STAMPE SV4

F-PSEO / STAMPE

F-PDMI / STAMPE SV4

F-AYKG / CASA 1131 E JUNGMANN

F-PBSE / BUCKER 131

F-AZTT / BUCKER JUNGMAN BÜ 131

F-AZGI / CASA 1131 E JUNGMANN

N1771B / BOEING STEARMAN

N43SV / BOEING STEARMAN

F-AZJR / BOEING STEARMAN

N73437 / BOEING STEARMAN

F-HIZI / BOEING STEARMAN

F-HBOB / PITTS S2B

N774PM / PITTS S1S

F-HPTS / PITTS S1T

F-AZFH / PITTS S1S

N7XX / PITTS S2B

Fin 18h30

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