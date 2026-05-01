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Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche

Article publié le 23 mai 2026 par L'équipe d'Aeroweb-fr.net

Horaires et programme prévisionnel des vols pour le dimanche au meeting de Cerny-La Ferté-Alais 2026. Ne manquez pas entre autres la Patrouille de France, le Rafale, le Renault Caudron Rafale et le célèbre Tora Tora.

Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026

Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026

© Romain Hugault

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se tient ces 23 et 24 mai. Après une superbe journée ensoleilée du samedi, vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel des vols du dimanche qui seront proposés mais sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

Les horaires sont donnés à titre indicatif et restent soumis aux aléas météorologiques et à la disponibilité technique des machines. Pensez à consulter régulièrement les mises à jour sur Aeroweb-fr.net pour d'éventuelles modifications de dernière minute.

Vous pouvez voir les photos de certains appareils en cliquant sur l'immatriculation pour accéder à notre site Pictaero. 

13:00 Largage para Phénix AAE

13:15 Les Faucheurs de Marguerittes

13:23 Guerre 14/18 

13:33 Nord 32  Morane 317 N3400 CRICRI

  • F-AZIY / NORD 3202
  • F-BCNL / MS 317
  • F-AZFM / NORD 3400
  • F-AZAB / SALMSON CRICRI
  • F-GMCY / NORD 1101

13:48 Patrouille Aéro Club de France (ACF)

14:13 Turbulent Team

14:33 Wingwalkers

14:43 Les Casques Rouges

14:58 Morane 406 

15:06 Luftwaffe

15:16 MESSERSCHMITT

  • D-FEML / MESSERSCHMITT Bf109E4/N

15:26 Spitfire

  • G-CGZU / SPIFIRE MK IX LZ842

15h48 Tora Tora

16:20 Avro Anson

  • K6183 / AVRO ANSON MK.1

16:29 Dakota

16:39 Largage Paras 

16:54 Avions Caudron

  • F-AHFE / CAUDRON C109
  • F-AZVO / CAUDRON LUCIOLE C 270
  • F-AZBO / CAUDRON RENAULT C460 Rafale

17:08 Rafale Solo Display

17:18 Décollage planeur

17:22 ATR

17:30 Planeur voltige

17:36 Vietnam

17h48 Patrouille de France

18:15 Le Balbo des biplans de La Ferté

  • F-BCGQ / STAMPE
  • F-PMSV / STAMPE SV4 
  • F-BCXD / STAMPE SV4
  • F-PSEO / STAMPE
  • F-PDMI / STAMPE SV4
  • F-AYKG / CASA 1131 E JUNGMANN 
  • F-PBSE / BUCKER 131
  • F-AZTT / BUCKER JUNGMAN BÜ 131
  • F-AZGI / CASA 1131 E  JUNGMANN 
  • N1771B / BOEING STEARMAN
  • N43SV / BOEING STEARMAN
  • F-AZJR / BOEING STEARMAN
  • N73437 / BOEING STEARMAN
  • F-HIZI / BOEING STEARMAN
  • F-HBOB / PITTS S2B
  • N774PM / PITTS S1S    
  • F-HPTS / PITTS S1T    
  • F-AZFH / PITTS S1S    
  • N7XX / PITTS S2B

Fin 18h30

ajbs

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