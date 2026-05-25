Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale

Article publié le 25 mai 2026 par David Dagouret

Renault a fait sensation au meeting de Cerny - La Ferté-Alais avec le premier vol de la réplique du Renault Caudron C460 Rafale des années 1930, marqué par un duo inédit avec le Dassault Rafale.

Renault a présenté un avion rare lors du meeting aérien Le Temps des Hélices qui s'est déroulé ce weekend à l'aérodrome de Cerny – La Ferté‑Alais (91). Pour la première en vol la marque au losange a présenté son avion Renault Caudron Rafale, un avion emblématique des années 1930.

En 1933, Renault a racheté le constructeur Caudron pour créer la société Caudron-Renault. C'est ainsi que Marcel Riffard, ingénieur aéronautique et automobile a développé l'avion Caudron-Renault Rafale, à l'origine de plusieurs modèles des records de la marque.

Le 8 août 1934, Hélène Boucher bat deux records de vitesse pour monoplan de cette catégorie, elle remporte le record de vitesse sur 100 km avec une vitesse de 412 km/h ainsi que le record des 1 000 km avec une vitesse de 412 km/h. En 1936 cet avion atteint la vitesse de 422 km/h puis la vitesse de 438 km/h.

Ce monoplan utilise un profil d’aile biconvexe dissymétrique. Il est équipé d'un moteur à 6 cylindres en ligne, Renault 433 de 7,95 l de cylindrée, spécialement conçu pour la Coupe Deutsch de la Meurthe et développant 305 chevaux.

Le modèle présenté ce week-end est une réplique du modèle C460 dérivé du Caudron C430 Rafale.

Le clou du spectacle a été le vol en patrouille serrée entre la réplique du monoplan des années 1930 et le chasseur de dernière génération de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

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