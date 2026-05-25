Actualité aéronautique
Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
Article publié le 25 mai 2026 par David Dagouret
Renault a fait sensation au meeting de Cerny - La Ferté-Alais avec le premier vol de la réplique du Renault Caudron C460 Rafale des années 1930, marqué par un duo inédit avec le Dassault Rafale.
Renault a présenté un avion rare lors du meeting aérien Le Temps des Hélices qui s'est déroulé ce weekend à l'aérodrome de Cerny – La Ferté‑Alais (91). Pour la première en vol la marque au losange a présenté son avion Renault Caudron Rafale, un avion emblématique des années 1930.
En 1933, Renault a racheté le constructeur Caudron pour créer la société Caudron-Renault. C'est ainsi que Marcel Riffard, ingénieur aéronautique et automobile a développé l'avion Caudron-Renault Rafale, à l'origine de plusieurs modèles des records de la marque.
Le 8 août 1934, Hélène Boucher bat deux records de vitesse pour monoplan de cette catégorie, elle remporte le record de vitesse sur 100 km avec une vitesse de 412 km/h ainsi que le record des 1 000 km avec une vitesse de 412 km/h. En 1936 cet avion atteint la vitesse de 422 km/h puis la vitesse de 438 km/h.
Ce monoplan utilise un profil d’aile biconvexe dissymétrique. Il est équipé d'un moteur à 6 cylindres en ligne, Renault 433 de 7,95 l de cylindrée, spécialement conçu pour la Coupe Deutsch de la Meurthe et développant 305 chevaux.
Le modèle présenté ce week-end est une réplique du modèle C460 dérivé du Caudron C430 Rafale.
Le clou du spectacle a été le vol en patrouille serrée entre la réplique du monoplan des années 1930 et le chasseur de dernière génération de l'Armée de l'Air et de l'Espace.
Sur le même sujet
- 19:07 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 18:23 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 17:16 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik