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Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
Article publié le 25 mai 2026 par David Dagouret
Daher a présenté pour la première fois son Kodiak 900 lors du meeting aérien de Le Temps des Hélices. L’appareil immatriculé N900KX a permis au public de découvrir cette version allongée et plus performante du Kodiak 100, conçue pour les opérations STOL et les missions multi-rôles.
Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
Daher a présenté pour la première fois au meeting de Cerny - La Ferté-Alais, un exemplaire de son Kodiak. L'appareil présent lors de cette fête aérienne était un Kodiak 900APEX immatriculé N900KX. Le Kodiak 900 est une version allongée du Kodiak 100, il bénéfice d’un fuselage plus long de près d’un mètre, offrant une cabine plus spacieuse, et de performances supérieures avec une vitesse de croisière maximale de 210 kts et une distance franchissable de 1 129 nm.
Tout comme le Kodiak 100, le modèle 900 est un avion STOL (avion à décollage et atterrissage courts) et multi-rôle.
Le Kodiak 900 a été certifié par la Federal Aviation Administration des États-Unis le 20 juillet 2022 et les premières livraisons ont débutées en 2023. La production du Kodiak 900, ainsi que du Kodiak 100 dans sa dernière version Série III, est réalisée à l’usine de Sandpoint (Idaho) de Daher.
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