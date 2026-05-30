Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français

Article publié le 30 mai 2026 par David Dagouret

Le mythique chasseur allemand de la Seconde Guerre mondiale figurait parmi les appareils les plus attendus de cette 53e édition du meeting.

Lors de la 53e édition du meeting aérien "Le Temps des Hélices", organisée sur l’aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, les passionnés d’aviation ont pu assister à la présentation en vol d’un rare Messerschmitt Bf 109 E-4.

L’appareil devait déjà participer à l’édition précédente du meeting, mais un changement de propriétaire avait empêché sa venue. Sa présence cette année constituait donc l’un des temps forts attendus du week-end.

Même si plusieurs Messerschmitt Bf 109 ont déjà été présentés par le passé à Cerny - La Ferté-Alais, l’apparition d’un exemplaire de la version E reste particulièrement rare. Les modèles encore en état de vol aujourd’hui sont peu nombreux à travers le monde.

Le Bf-109 a été conçu au début des années 1930 par Willy Messerschmitt et Robert Lusser au sein de la société Bayerische Flugzeugwerke, à l’origine du préfixe « Bf ». Le prototype effectue son premier vol en mai 1935. Rapidement adopté par la Luftwaffe, l’appareil évoluera à travers plusieurs variantes successives : Bf-109A, B, C, D puis E, cette dernière étant la première à recevoir le moteur Daimler-Benz DB-601 à la place du Junkers Jumo 210.

L’exemplaire présenté à Cerny possède une histoire particulièrement riche. Sorti des chaînes d’assemblage en juin 1939 sous le numéro de série 1983, il rejoint la Jagdgeschwader 5 (JG5). L’appareil est finalement perdu au combat le 24 janvier 1942 près de Mourmansk, après un affrontement avec un Hawker Hurricane soviétique.

L’épave est retrouvée en 1993 avant d’être acquise par le collectionneur allemand Eberhard Thiesen, qui lance alors un important projet de restauration en état de vol. Le fuselage et les empennages sont restaurés au Royaume-Uni par Charleston Aviation tandis que les ailes sont prises en charge en Bavière par Hartmair Leichtbau.

Initialement identifié comme un Bf-109 E-7, l’appareil est finalement restauré dans la configuration Bf-109 E-4, notamment en raison de l’absence des équipements spécifiques au E-7, comme le réservoir auxiliaire de carburant de 300 litres.

Immatriculé successivement G-EMIL puis D-FEML, l’avion poursuit sa remise en état durant plusieurs années. Après une longue phase d’essais au sol menée à Manching, en Allemagne, plusieurs difficultés techniques liées au moteur Daimler-Benz DB-601 retardent le retour en vol de l’appareil.

Le premier vol après restauration intervient finalement le 19 juin 2023 avec le pilote d’essais britannique Charlie Brown aux commandes.

Sa présentation lors du meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 a ainsi permis au public français de redécouvrir en vol l’un des chasseurs emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, devenu aujourd’hui particulièrement rare dans le paysage des meetings aériens européens.

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