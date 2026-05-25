Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)

Article publié le 25 mai 2026 par David Dagouret

Le Rafale Solo Display a conquis le public de la 53e édition du Temps des Hélices.

C'est toujours un moment très attendu par le public, la démonstration en vol du Rafale Solo Display de l'armée de l'air et de l'espace. Pour la 53e édition du temps des hélices, le Rafale a encore une fois fait le show.

Le chasseur de cette saison (le n°140, code 4-VA) arbor une livrée spéciale reprenant les couleurs du drapeau français, particulièrement photogénique sous le soleil de Cerny.

L’équipe RSD évolue au sein de l’Escadron de transformation Rafale (ETR) 03.004 "Aquitaine" formant l’ensemble des pilotes de Rafale sur la BA 113 de Saint-Dizier.

Durant les deux jours du meeting, le pilote, Alexandre Roeckel, alias Rocky, a enchaîné les manœuvres à fortes charges aérodynamiques, combinant des passages à haute vitesse et des évolutions à basse vitesse qui mettent en valeur l'agilité de l'aile delta de l'avion de Dassault Aviation.

Rappelons que le Rafale Solo Display a effectué un passage en patrouille avec la réplique du Renault Caudron Rafale des années 1930, un moment exceptionnel pour tout le public.

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