Actualité aéronautique
Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
Article publié le 30 mai 2026 par David Dagouret
Le public du meeting « Le Temps des Hélices » a pu assister à la présentation d’un appareil particulièrement rare : le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde.
Lors de la 53e édition du meeting aérien « Le Temps des Hélices », organisée sur l’aérodrome de Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, les spectateurs ont pu découvrir dans le ciel essonnien un appareil devenu extrêmement rare : un Avro Anson Mk.I aux couleurs du No. 206 Squadron de la Royal Air Force.
Conçu durant l’Entre-deux-guerres, l’Avro Anson occupe une place importante dans l’histoire de l’aéronautique britannique. Il fut notamment le premier avion doté d’un train d’atterrissage escamotable à entrer en service au sein de la Royal Air Force.
Initialement développé pour des missions de reconnaissance maritime, l’appareil sera largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour l’entraînement des équipages et différentes missions de liaison et de surveillance.
Au total, 11 020 exemplaires de l’Anson ont été construits jusqu’en 1952, faisant de lui le bimoteur britannique le plus produit après le Vickers Wellington.
L’exemplaire présenté à Cerny - La Ferté-Alais revêt aujourd’hui un caractère exceptionnel. Selon les informations communiquées durant le meeting, il s’agit actuellement du seul Avro Anson encore en état de vol dans le monde.
Sa présence lors de cette édition 2026 du meeting « Le Temps des Hélices » a constitué l’un des moments marquants du plateau historique, permettant au public d’observer en vol un appareil devenu particulièrement rare dans les manifestations aériennes internationales.
Sur le même sujet
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes