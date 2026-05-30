Actualité aéronautique

Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public

Article publié le 30 mai 2026 par David Dagouret

Le public du meeting « Le Temps des Hélices » a pu assister à la présentation d’un appareil particulièrement rare : le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde.

Le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde

Le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde Le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde Le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde Le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde

Lors de la 53e édition du meeting aérien « Le Temps des Hélices », organisée sur l’aérodrome de Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, les spectateurs ont pu découvrir dans le ciel essonnien un appareil devenu extrêmement rare : un Avro Anson Mk.I aux couleurs du No. 206 Squadron de la Royal Air Force.

Conçu durant l’Entre-deux-guerres, l’Avro Anson occupe une place importante dans l’histoire de l’aéronautique britannique. Il fut notamment le premier avion doté d’un train d’atterrissage escamotable à entrer en service au sein de la Royal Air Force.

Avro

Initialement développé pour des missions de reconnaissance maritime, l’appareil sera largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour l’entraînement des équipages et différentes missions de liaison et de surveillance.

Au total, 11 020 exemplaires de l’Anson ont été construits jusqu’en 1952, faisant de lui le bimoteur britannique le plus produit après le Vickers Wellington.

L’exemplaire présenté à Cerny - La Ferté-Alais revêt aujourd’hui un caractère exceptionnel. Selon les informations communiquées durant le meeting, il s’agit actuellement du seul Avro Anson encore en état de vol dans le monde.

Sa présence lors de cette édition 2026 du meeting « Le Temps des Hélices » a constitué l’un des moments marquants du plateau historique, permettant au public d’observer en vol un appareil devenu particulièrement rare dans les manifestations aériennes internationales.

Avro

Avro

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A330-743L (F-GXLG) Boeing 707-369C (5X-JON) Lockheed L-1011-500 Tristar (C-GAGK) Pilatus PC-21 (709-GA) Pilatus PC-21 (709-GA) Boeing E-4B (73-1676)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net