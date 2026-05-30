Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public

Article publié le 30 mai 2026 par David Dagouret

Le public du meeting « Le Temps des Hélices » a pu assister à la présentation d’un appareil particulièrement rare : le seul Avro Anson Mk.I encore en état de vol dans le monde.

Lors de la 53e édition du meeting aérien « Le Temps des Hélices », organisée sur l’aérodrome de Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, les spectateurs ont pu découvrir dans le ciel essonnien un appareil devenu extrêmement rare : un Avro Anson Mk.I aux couleurs du No. 206 Squadron de la Royal Air Force.

Conçu durant l’Entre-deux-guerres, l’Avro Anson occupe une place importante dans l’histoire de l’aéronautique britannique. Il fut notamment le premier avion doté d’un train d’atterrissage escamotable à entrer en service au sein de la Royal Air Force.

Initialement développé pour des missions de reconnaissance maritime, l’appareil sera largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour l’entraînement des équipages et différentes missions de liaison et de surveillance.

Au total, 11 020 exemplaires de l’Anson ont été construits jusqu’en 1952, faisant de lui le bimoteur britannique le plus produit après le Vickers Wellington.

L’exemplaire présenté à Cerny - La Ferté-Alais revêt aujourd’hui un caractère exceptionnel. Selon les informations communiquées durant le meeting, il s’agit actuellement du seul Avro Anson encore en état de vol dans le monde.

Sa présence lors de cette édition 2026 du meeting « Le Temps des Hélices » a constitué l’un des moments marquants du plateau historique, permettant au public d’observer en vol un appareil devenu particulièrement rare dans les manifestations aériennes internationales.

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