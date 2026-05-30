Actualité aéronautique
Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
Article publié le 30 mai 2026 par David Dagouret
Les visiteurs du meeting « Le Temps des Hélices » ont pu découvrir de près un Dassault/Dornier Alpha Jet aux couleurs de la Patrouille de France, présenté sur le stand de l’Armée de l’air et de l’espace.
Alpha Jet aux couleurs de la Patrouille de France à l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
© Timéo Dagouret pour Aeroweb-fr.net
À l’occasion de la 53e édition du meeting aérien « Le Temps des Hélices », organisée sur l’aérodrome de Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, l’Armée de l'air et de l'espace était présente sur le tarmac avec plusieurs animations et espaces de présentation destinés au public.
Parmi les appareils exposés figurait, pour la première fois sur le meeting, un véritable Dassault/Dornier Alpha Jet arborant la livrée de la Patrouille de France.
Cette présentation statique a attiré de nombreux visiteurs tout au long du week-end. Le public avait notamment la possibilité de monter à bord de l’appareil afin de découvrir le cockpit et l’environnement de travail des pilotes de la célèbre formation de voltige française.
Les membres d’Aeroweb-fr.net ont également pu profiter de cette exposition pour réaliser plusieurs images détaillées du poste de pilotage de l’Alpha Jet, offrant ainsi un aperçu de l’intérieur de cet avion emblématique utilisé depuis plusieurs décennies par la Patrouille de France.
Développé conjointement par Dassault et Dornier dans les années 1970, l’Alpha Jet reste aujourd’hui l’un des appareils les plus reconnaissables du paysage aéronautique français grâce à son utilisation par la formation acrobatique de l’Armée de l’air et de l’espace.
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