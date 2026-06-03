Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR

Article publié le 3 juin 2026 par David Dagouret

La filiale MRO espagnole d’Air Nostrum renforce son partenariat de longue date avec ATR afin de garantir la fiabilité continue de la flotte ATR 72‑600 de la compagnie.

ATR et Air Nostrum Engineering & Maintenance Operations (ANEM), l’entité de maintenance de la compagnie aérienne régionale espagnole Air Nostrum et de Mel Air, ont renouvelé leur contrat global de maintenance (GMA) pour une durée de cinq ans. Cet accord marque une nouvelle étape dans l’une des relations clients les plus longues et les plus durables d’ATR : ANEM s’appuie sur l’expertise d’ATR depuis 1999 pour sa maintenance, soit plus de 25 ans de confiance continue dans les solutions de support du constructeur.

Air Nostrum et Mel Air exploitent actuellement 12 ATR 72‑600.

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