Biman Bangladesh Airlines signe une commande historique pour 14 Boeing

Article publié le 16 juin 2026 par David Dagouret

Biman Bangladesh Airlines modernise massivement sa flotte avec l'annonce d'une commande majeure de 14 Boeing 787-10, 787-9 et 737 MAX.

Boeing et Biman Bangladesh Airlines ont annoncé début mai, que la compagnie nationale avait passé sa plus grosse commande à ce jour, en choisissant 14 787 Dreamliner et 737 MAX afin d’agrandir et de moderniser sa flotte.

Cette nouvelle commande comprend :

Huit 787-10, la première commande de Biman pour la plus grande variante du 787, destinés à desservir les liaisons très demandées vers le Moyen-Orient

Deux 787-9 pour soutenir les liaisons long-courriers vers l’Europe et l’Amérique du Nord

Quatre 737-8, la première commande de 737 MAX de la compagnie aérienne, pour relier efficacement le Bangladesh à des destinations du Moyen-Orient, de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est

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