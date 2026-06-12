Actualité aéronautique
Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
Article publié le 12 juin 2026 par David Dagouret
La compagnie kazakhe SCAT Airlines muscle sa flotte long-courrier en commandant cinq Boeing 737-9 et en convertissant ses options pour étendre son réseau vers l'Europe.
Boeing et SCAT Airlines ont annoncé que la compagnie allait agrandir sa flotte et augmenter sa capacité grâce au 737 Max. La commande, jusqu'alors non divulguée, de cinq 737 Max 9 supplémentaires permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'étendre l'offre de vols long-courriers en monocouloir, notamment vers l'Europe.
SCAT a également converti cinq 737 Max 8 d'une commande antérieure en 737 Max 9.
SCAT Airlines mettra à profit sa flotte de 737 Max 9 pour exploiter des vols long-courriers au départ du Kazakhstan et ouvrir des liaisons reliant l'Asie centrale à l'Europe et à l'Asie. La compagnie aérienne a récemment inauguré une liaison entre Prague et Sanya, reliant la République tchèque et la Chine avec une escale technique à Bichkek, au Kirghizistan ─ un voyage de plus de 14 heures.
Basée à Shymkent, au Kazakhstan, la compagnie aérienne SCAT Airlines exploite un vaste réseau national et international couvrant l'Asie centrale et la Communauté des États indépendants, avec près de 40 Boeing en service. Elle a été la première compagnie aérienne d'Asie centrale à exploiter le 737 MAX et dispose actuellement de neuf 737 Max 8 et de cinq 737 Max 9.
Sur le même sujet
- 12/06 Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
- 12/06 Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320
- 12/06 Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés
- 12/06 easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires