Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max

Article publié le 12 juin 2026 par David Dagouret

La compagnie kazakhe SCAT Airlines muscle sa flotte long-courrier en commandant cinq Boeing 737-9 et en convertissant ses options pour étendre son réseau vers l'Europe.

Boeing et SCAT Airlines ont annoncé que la compagnie allait agrandir sa flotte et augmenter sa capacité grâce au 737 Max. La commande, jusqu'alors non divulguée, de cinq 737 Max 9 supplémentaires permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'étendre l'offre de vols long-courriers en monocouloir, notamment vers l'Europe.

SCAT a également converti cinq 737 Max 8 d'une commande antérieure en 737 Max 9.

SCAT Airlines mettra à profit sa flotte de 737 Max 9 pour exploiter des vols long-courriers au départ du Kazakhstan et ouvrir des liaisons reliant l'Asie centrale à l'Europe et à l'Asie. La compagnie aérienne a récemment inauguré une liaison entre Prague et Sanya, reliant la République tchèque et la Chine avec une escale technique à Bichkek, au Kirghizistan ─ un voyage de plus de 14 heures.

Basée à Shymkent, au Kazakhstan, la compagnie aérienne SCAT Airlines exploite un vaste réseau national et international couvrant l'Asie centrale et la Communauté des États indépendants, avec près de 40 Boeing en service. Elle a été la première compagnie aérienne d'Asie centrale à exploiter le 737 MAX et dispose actuellement de neuf 737 Max 8 et de cinq 737 Max 9.

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