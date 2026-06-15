MAJ 16/06 Crash d’un B-52 Stratofortress de l’US Air Force près de la base d’Edwards

Article publié le 15 juin 2026 par David Dagouret

Un bombardier B-52 Stratofortress de l’US Air Force s’est écrasé peu après son décollage de la base aérienne d’Edwards, aux États-Unis. Les secours ont rapidement été déployés sur les lieux de l’accident.

Un B-52 Stratofortress de l’United States Air Force s’est écrasé peu après son décollage de la base aérienne d’Edwards, située en Californie. Une importante colonne de fumée noire a été observée dans le secteur à la suite de l’accident.

Les équipes de secours et les services d’urgence ont été rapidement dépêchés sur les lieux. À ce stade, aucun bilan officiel concernant les membres d’équipage ou d’éventuelles victimes n’a été communiqué par les autorités.

Les circonstances exactes de l’accident demeurent inconnues. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes de cet événement.

MAJ 16/06

L'US Air Force a annoncé que les 8 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, sont décédés lors de cet accident. Les autorités américaines ont également précisé qu'il s'agissait d'un vol d'essais.