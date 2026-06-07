Actualité aéronautique
Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret
Article publié le 7 juin 2026 par David Dagouret
Un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale s'est écrasé ce dimanche 7 juin en forêt d'Orléans (Bray-Saint-Aignan). Le bilan est en cours d'évaluation.
Un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale s'est écrasé dans le Loiret ce dimanche 7 juin après midi. L'appareil était en mission opérationnel en forêt d'Orléans sur la commune de Bray-Saint-Aignan à l'est d'Orléans, quand l'accident est survenu. On ignore pour le moment les circonstances exactes de la catastrophes et le nombre de victime.
Le Préfet du Loiret a indiqué sur X : "Toutes mes pensées accompagnent la gendarmerie nationale après le terrible accident d’hélicoptère survenu dans le Loiret. Chaque jour, en France, des milliers de femmes et d’hommes en uniforme risquent leur vie pour nous protéger. La Nation leur doit reconnaissance et respect."
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