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easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
Article publié le 12 juin 2026 par David Dagouret
easyJet muscle son réseau hivernal en France avec 9 nouvelles liaisons depuis Paris-CDG, Bordeaux, Nantes, Lyon et Nice, incluant plusieurs lignes exclusives.
La compagnie low-cost britannique easyJet continue de renforcer son ancrage dans les régions françaises. À l’aube de la saison hivernale, le transporteur annonce l’ouverture de neuf nouvelles liaisons au départ de ses bases de Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice et Paris-CDG, dont plusieurs exclusivités notables.
Pour les bases régionales d'easyJet, l'accent est mis sur le soleil (Maroc, Canaries, Andalousie) mais aussi sur des connexions stratégiques point à point. Voici le détail de ces nouvelles lignes qui débuteront, pour la plupart, à la fin du mois d'octobre 2026.
Depuis Bordeaux : Agadir (Maroc) 2 vols par semaine (mercredi et dimanche) à partir du 25 octobre 2026, Malaga 2 vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 26 octobre 2026 et Gran Canaria (Canaries, Espagne - ligne exclusive) 2 vols par semaine (mercredi et samedi) à partir du 28 octobre 2026 .
Depuis Nantes : Essaouira (Maroc - ligne exclusive) 2 vols par semaine (mardi et samedi) à partir du 27 octobre 2026 et Bruxelles-Zaventem (ligne exclusive) 2 vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 26 octobre 2026.
Depuis Lyon : Nice 2 vols par semaine lundi et vendredi à partir du 26 octobre 2026..
Depuis Nice : Le Caire (Égypte) 2 vols par semaine (mardi et samedi) à partir du 27 octobre 2026 et Lyon 2 vols par semaine lundi et vendredi à partir du 26 octobre 2026.
Depuis Paris-CDG : Le Caire (Égypte) 2 vols par semaine (mercredi et dimanche) à partir du 2 septembre 2026 et Southampton (Royaume-Uni) 2 vols par semaine (jeudi et dimanche) à partir du 25 octobre 2026.
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