Actualité aéronautique

easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026

Article publié le 3 juin 2026 par David Dagouret

easyJet renforcera son réseau entre la France et le Maroc dès l’automne 2026 avec l’ouverture de deux nouvelles lignes directes au départ de Nantes et Bordeaux.

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

easyJet a annoncé l’ouverture de nouvelles liaisons entre la France et le Maroc dans le cadre du renforcement de son réseau vers l’Afrique du Nord pour la saison hiver 2026.

La compagnie lancera notamment deux nouvelles routes directes au départ de la France : une liaison exclusive entre Nantes et Essaouira, ainsi qu’une nouvelle desserte entre Bordeaux et Agadir.

La ligne Nantes – Essaouira sera opérée à raison de deux vols par semaine, les mardis et samedis, à partir du 27 octobre 2026. easyJet précise qu’il s’agira d’une liaison proposée en exclusivité.

Concernant Bordeaux – Agadir, la compagnie assurera également deux vols hebdomadaires, les mercredis et dimanches, avec un lancement prévu le 25 octobre 2026.

Ces nouvelles dessertes s’inscrivent dans la stratégie de développement d’easyJet au Maroc, marquée récemment par l’ouverture d’une nouvelle base à Marrakech le 15 avril 2026.

En parallèle, quatre autres liaisons ont également été annoncées depuis différents marchés européens :

  • Prague – Marrakech
  • Newcastle – Marrakech
  • Zurich – Marrakech
  • Birmingham – Agadir

Avec cette expansion, easyJet poursuit le développement de son offre entre l’Europe et le Maroc à l’approche de la saison hivernale 2026.

easyjet

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