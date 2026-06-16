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EgyptAir reçoit son tout premier Boeing 737 MAX 8 via SMBC Aviation

Article publié le 16 juin 2026 par David Dagouret

EgyptAir modernise sa flotte moyen-courrier avec la livraison de son premier Boeing 737-8 (737 MAX) en location auprès de SMBC Aviation Capital.  

Boeing 737 Max EgyptAir

Boeing 737 Max EgyptAir

© Boeing

EgyptAir a annoncé que la compagnie aérienne nationale égyptienne avait pris livraison de son premier 737 MAX. Ce 737-8 est le premier des 18 appareils loués auprès de SMBC Aviation Capital à être livré et constitue le premier 737 MAX en Égypte.

Les passagers des 737 MAX d'EgyptAir bénéficieront d'un niveau de confort inédit grâce au « Boeing Sky Interior », qui se caractérise par un éclairage LED de pointe, des hublots plus grands et des compartiments à bagages plus spacieux.

EgyptAir est l'un des plus grands exploitants africains de la famille des 737 et l'un des plus anciens, puisque la compagnie a commandé ce type d'appareil pour la première fois en 1975. La compagnie exploite également cinq 777 et huit 787 Dreamliner.

Boeing

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