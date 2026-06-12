Actualité aéronautique

Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320

Article publié le 12 juin 2026 par David Dagouret

Korean Air célèbre la livraison de son 5 000e Sharklet destiné aux Airbus A320. Un jalon historique pour sa division d'aérostructures à Busan.  

Airbus A321neo Korean Air (nouvelle livrée)

Airbus A321neo Korean Air (nouvelle livrée)

© Timéo Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Korean Air a livré son 5 000e Sharklet destiné à la famille Airbus A320, marquant ainsi une étape importante dans son activité de structures aéronautiques et renforçant son rôle au sein de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale mondiale.

Korean Air a célébré cet événement lors d'une cérémonie organisée le 23 avril à son centre technologique de Busan. Les participants ont visité les installations de fabrication d'aérostructures et de maintenance, réparation et révision (MRO) de Korean Air, et la compagnie a rendu hommage à 15 entreprises partenaires pour leur contribution au programme.

Korean Air a été sélectionnée en 2010 comme constructeur dans le cadre du programme A320 Sharklet à l'issue d'un appel d'offres. Depuis la première livraison en juillet 2012, Korean Air a utilisé son système de chaîne de montage mobile (« Auto Moving Line ») pour augmenter considérablement sa capacité de production.

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