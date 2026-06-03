L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse

Article publié le 3 juin 2026 par David Dagouret

Le premier Airbus A350-1000ULR destiné à Qantas a effectué son vol inaugural le 2 juin 2026 depuis Toulouse.

Le 2 juin 2026, l'Airbus A350-1000ULR (MSN 707), le premier des 12 appareils commandés par Qantas, a effectué son premier vol à Toulouse, en France. Équipé d'instruments spéciaux pour les essais en vol, l'avion a volé pendant trois heures et 43 minutes, atteignant une altitude légèrement supérieure à 41 000 pieds. Il était piloté par un équipage dédié aux essais en vol d'Airbus.

L'A350-1000ULR est développé pour Qantas Airways afin de permettre des vols sans escale entre Sydney et Londres – une distance de près de 10 000 milles marins, avec des durées de vol pouvant atteindre 22 heures. Ceci est rendu possible principalement par l’intégration dans la structure de l’avion d’un réservoir central arrière (RCT) supplémentaire et augmente son autonomie de 1 000 milles marins.

Au cours du premier vol, l’équipage a effectué des vérifications générales des performances de l’avion et testé la nouvelle architecture du système de carburant. Cela marque le début d’une campagne d’essais en vol de deux mois visant à certifier ces modifications. En outre, un nouveau système de refroidissement de l’air de la cuisine sera également certifié. Il comprend des unités de réfrigération plus légères et plus efficaces pour les vols très longs. La ventilation et le contrôle de la température de la cabine feront également l’objet de tests approfondis.

À l’issue de la campagne d’essais en vol, le MSN 707 sera réaménagé selon les spécifications commerciales de Qantas.

Ensemble, ces appareils ont établi de nouvelles normes en matière de transport aérien long-courrier, avec une réduction spectaculaire de la consommation de carburant et des émissions de carbone, ainsi qu'un niveau de confort inédit pour les passagers.

La gamme de transport de passagers sera bientôt complétée par le tout nouveau cargo A350F, également en cours de développement chez Airbus, dont le premier vol est prévu dans le courant de l’année.

À la fin du mois d’avril 2026, la famille A350 comptait 1 579 commandes passées par 68 clients, avec plus de 700 appareils en service chez 41 opérateurs, principalement sur des liaisons long-courriers à travers le monde.

Qantas a commandé 12 A350-1000ULR dans le cadre du projet Sunrise, conçu pour franchir l’une des dernières frontières du voyage sans escale au départ de l’Australie. En outre, la compagnie aérienne a également commandé 12 A350-1000 standard destinés à être exploités à l’avenir sur son réseau long-courrier.

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