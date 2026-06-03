Actualité aéronautique

Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026

Article publié le 3 juin 2026 par David Dagouret

Twin Jet proposera cet été une nouvelle liaison directe entre Marseille et Olbia, en Sardaigne, avec deux vols par semaine entre le 22 juillet et le 12 août 2026.

Beech 1900D Twin Jet

Beech 1900D Twin Jet

© David Dagouret pour Pictaero.com

La compagnie aérienne française Twin Jet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison saisonnière entre Marseille et Olbia pour l’été 2026.

Cette ligne sera opérée du 22 juillet au 12 août 2026 avec deux vols hebdomadaires, les mercredis et samedis. Cette nouvelle desserte permettra de relier directement le sud de la France à la côte nord-est de la Sardaigne durant la période estivale.

Programme des vols Twin Jet Marseille – Olbia

Marseille → Olbia

  • Mercredi : départ à 12h00, arrivée à 13h20
  • Samedi : départ à 14h00, arrivée à 15h20

Olbia → Marseille

  • Mercredi : départ à 14h25, arrivée à 15h45
  • Samedi : départ à 16h20, arrivée à 17h40

Avec cette nouvelle liaison, Twin Jet poursuit le développement de son réseau régional et saisonnier au départ de Marseille.

twinjet

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