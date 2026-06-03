Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026

Article publié le 3 juin 2026 par David Dagouret

Twin Jet proposera cet été une nouvelle liaison directe entre Marseille et Olbia, en Sardaigne, avec deux vols par semaine entre le 22 juillet et le 12 août 2026.

La compagnie aérienne française Twin Jet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison saisonnière entre Marseille et Olbia pour l’été 2026.

Cette ligne sera opérée du 22 juillet au 12 août 2026 avec deux vols hebdomadaires, les mercredis et samedis. Cette nouvelle desserte permettra de relier directement le sud de la France à la côte nord-est de la Sardaigne durant la période estivale.

Programme des vols Twin Jet Marseille – Olbia

Marseille → Olbia

Mercredi : départ à 12h00, arrivée à 13h20

Samedi : départ à 14h00, arrivée à 15h20

Olbia → Marseille

Mercredi : départ à 14h25, arrivée à 15h45

Samedi : départ à 16h20, arrivée à 17h40

Avec cette nouvelle liaison, Twin Jet poursuit le développement de son réseau régional et saisonnier au départ de Marseille.

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