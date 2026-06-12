Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés

Article publié le 12 juin 2026 par David Dagouret

Volotea franchit un cap écologique majeur en intégrant plus de 2 % de carburant durable (SAF) dans ses réservoirs, dépassant les exigences de ReFuelEU Aviation.

Volotea poursuit son engagement en faveur d'une aviation plus durable et plus responsable. Dans ce contexte, la compagnie a utilisé plus de 7 millions de litres de carburant durable pour l’aviation en 2025, ce qui représente plus de 2 % de sa consommation totale de carburant et la place plus de trois fois au-dessus de la moyenne du secteur aérien, qui s'élevait à environ 0,6 % au cours de la même période.

Cette avancée représente un bond en avant significatif par rapport à 2024, année où la compagnie aérienne avait utilisé environ 1,3 million de litres de SAF1, multipliant ainsi par plus de cinq le volume utilisé en seulement un an. Au total, entre 2022 et 2025, Volotea a utilisé plus de 9,4 millions de litres de SAF pour ses vols, ce qui témoigne d'une nette accélération dans l'adoption de ce type de carburant.

Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), les carburants durables (SAF) constituent actuellement l'une des solutions les plus prometteuses pour réduire les émissions de CO₂ de l'aviation internationale à court et moyen terme. À cet égard, les carburants durables utilisés par Volotea permettent de réduire jusqu'à 80 % les émissions de CO₂ tout au long de leur cycle de vie par rapport au kérosène conventionnel, ce qui renforce leur rôle de levier clé dans la transition du secteur.

Cet effort revêt une importance particulière dans le contexte réglementaire européen actuel. La réglementation ReFuelEU Aviation fixe des objectifs progressifs d'intégration des carburants durables pour l'aviation (SAF), avec un minimum de 2 % en 2025, de 6 % en 2030 et de 70 % en 2050, ce qui obligera les compagnies aériennes à accélérer considérablement l'adoption de ces carburants au cours des prochaines décennies. À cet égard, le fait que la compagnie ait atteint un taux de 2,02 % de SAF en 2025 la place déjà au-dessus de l'objectif réglementaire en vigueur pour cette année-là. Ce résultat a été rendu possible, en partie, grâce au programme volontaire de SAF auquel une partie de nos clients a participé et qui a permis d'exploiter la liaison entre Paris-Orly et Rodez avec 6 % de SAF pendant environ trois mois.

Pour accompagner cette croissance et anticiper les contraintes d'approvisionnement, Volotea a renforcé sa stratégie d'approvisionnement en concluant des accords à moyen terme avec des acteurs clés du secteur énergétique. En 2025, la compagnie a signé un accord avec TotalEnergies pour disposer de jusqu'à 7,5 millions de litres de carburant durable (SAF) d'ici 2029, destinés aux vols au départ d'aéroports français. Cet accord s'ajoute à celui conclu avec Repsol, qui garantit 6,1 millions de litres supplémentaires dans les aéroports espagnols sur la même période, ainsi qu'à la collaboration avec Moeve, qui prévoit la fourniture de SAF pour ses opérations en Espagne à partir de 2025.

Parallèlement, la compagnie aérienne continue de promouvoir d'autres initiatives visant à évoluer vers une aviation plus durable. Depuis sa création en 2012, Volotea a mis en œuvre plus de 50 mesures environnementales, parvenant à réduire son empreinte carbone (CO₂ par passager-kilomètre) de plus de 51 % à la fin de l'année 2024, atteignant ainsi cet objectif six ans plus tôt que prévu. La compagnie aérienne s'est désormais fixé un nouvel objectif : une réduction de 55 % à 60 % d'ici 2030.

À cela s'ajoute l'efficacité de son modèle opérationnel, basé sur des vols directs qui permettent d'éviter jusqu'à 56 % d'émissions par rapport aux itinéraires avec escale, ainsi qu'un taux de remplissage élevé de ses avions, avec un coefficient d'occupation supérieur à 90 % depuis 2018 et qui a dépassé 91 % en 2024. De même, depuis septembre 2022, Volotea exploite le service de navette interne d'Airbus entre Hambourg et Toulouse en utilisant un mélange de carburant contenant en moyenne 10 % de SAF sur les vols au départ de la ville allemande.

Grâce à ces avancées, Volotea renforce son positionnement en matière de durabilité à un moment clé pour le secteur, où le développement et la généralisation du SAF seront déterminants pour atteindre les objectifs de décarbonisation à long terme.

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