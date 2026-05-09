AirExpo Aérodrome de Muret-Lherm

  • Type d'événement : Divers
  • Date : le samedi 9 mai 2026
  • Lieu : Muret-Lherm (France)

Description de l'événement

AirExpo, le plus grand salon aéronautique étudiant d’Europe, investit une nouvelle fois l’aérodrome de Muret-Lherm pour rassembler industriels, écoles, pilotes et passionnés autour de l’aviation de demain, entre présentations en vol, innovations aéronautiques et recrutement.

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