AirExpo Aérodrome de Muret-Lherm

Type d'événement : Divers

Divers Date : le samedi 9 mai 2026

le samedi 9 mai 2026 Lieu : Muret-Lherm (France)

Description de l'événement

AirExpo, le plus grand salon aéronautique étudiant d’Europe, investit une nouvelle fois l’aérodrome de Muret-Lherm pour rassembler industriels, écoles, pilotes et passionnés autour de l’aviation de demain, entre présentations en vol, innovations aéronautiques et recrutement.