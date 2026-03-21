Fête Aérienne Le temps des hélices 2026

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026

du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 Lieu : Cerny La Ferté-Alais (France)

Description de l'événement

La fête aérienne "Le Temps des Hélices" de Cerny - La Ferté-Alais se tiendra cette année les 23 et 24 mais 2026.