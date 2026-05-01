France Air Expo 2026 Salon de l'Aviation Générale
- Type d'événement : Salon
- Date : du jeudi 4 juin 2026 au samedi 6 juin 2026
- Lieu : Lyon (France)
Description de l'événement
France Air Expo, le salon de l’aviation générale en France, sera organisé en 2026 les 4, 5 et 6 juin 2026 sur l’aéroport de Lyon Bron-LFLY.
Le salon propose une gamme complète d’avions et de services de l’aviation générale : avions, hélicoptères, ULM, LSA, avionique, assurances, services, financement, écoles de formation, et bien plus encore.
France Air Expo est devenu un événement incontournable de l’aviation générale et d’affaires en Europe et un rendez-vous immanquable pour les pilotes, les propriétaires, les professionnels et les passionnés.
Le salon est soutenu par les grandes fédérations aéronautiques telles que la FFA, la FFPLUM, le GIPAG et l’AOPA.
Cette année, Aeroweb-fr.net est l'un des partenaires média du salon : https://www.franceairexpo.com/partenaires-media/
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